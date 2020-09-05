Eskişehirspor ikinci etap kamp dönemini noktaladı

İkinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, "Tüm oyuncularımız antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü ortaya koydular. Genç ve tecrübesiz bir ekip olabiliriz ama tek bir hedefi var, o da bu takımı ayakta tutmak" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ikinci etap kamp dönemini tamamladı. Sezona hazırlanan siyah-kırmızılılarda takımın durumunu değerlendiren Teknik Direktör Mustafa Özer, amaçlarının Eskişehirspor'u ayakta tutmak olduğunu ifade etti. Zor bir sezon olacağını aktaran Özer, "30 Ağustosta başlayan ikinci etap kamp dönemimiz sona erdi. Bu süre zarfında ilk etap kamp programımıza ilave olarak yoğun taktiksel çalışmaların yanı sıra koordinasyon, çabukluk, çeviklik, sürat çalışmalarına da ağırlık verdik. Takımımız, tüm oyuncularımız antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü ortaya koydular. Maç haftası çalışmalarımız 7 Eylül'de başlayacak. Kampta sıkı bir yükleme yaptığımız için bu hafta günde tek antrenmana düşeceğiz. Genç ve tecrübesiz bir ekip olabiliriz ama oyuncularımın isteği ve azmi camiamıza hak ettiği başarıları inşallah gösterecektir. Hepimizin tek bir hedefi var, o da bu takımı ayakta tutmak. Zor bir sezon olacağı kesin ama Eskişehirspor'un zoru sevdiğini ve olmaz denilen işleri başardığını da bilen bilir. İnşallah güzel geçen kampımız gibi güzel de bir sezon geçirerek, bize inananları mutlu edeceğiz" diye konuştu.