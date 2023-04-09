Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet

Lig 4. haftasında derbide konuk ettiği Eskişehir Öncüspor'u 9-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

TFF Kadınlar 3. Ligi 9. Grup 4. haftasında Eskişehirspor, Behiç Erkin Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Eskişehir Öncüspor'u 9-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Teknik Direktör Pınar Konca'nın yönetiminde Eskişehirspor karşılaşmaya Beyza Dörtelma, Serap Meydan, Nurgül Cengiz, İrem Fatma Kara, Döndü Nur Yıldırım, Meltem Kartal, Emine Gümüş, Rabia Çelik, İrem Yeşilyurt, Esin Demirtürk ve Pınarsu Cılız 11'i ile başladı. Yedeklerde ise Ceyda Yalçın, Nil Öz, Selen Toğral, Tuğba Dilaver, Esra Öztürk, Beril Ünsal ve Büşra Öksüz yer aldı.

Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri Pınarsu Cılız (6), Serap Meydan (2) ve Rabia Çelik kaydetti. Karşılaşma sonunda futbolcular ve teknik ekip galibiyet pozu verdi.

Arka arkaya üçüncü maçını kazanarak gruptaki puanını 9 yapan Eskişehirspor, gelecek hafta deplasmanda Afyonkarahisar Anadolu Gücüspor ile karşılaşacak ve ligin ilk bölümünü tamamlayacak.