Eskişehirspor Kadınlar 3. Lig'de galibiyetle başladı

Ligi 2. hafta mücadelesinde konuk ettiği Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor'u 4-1 mağlup ederek ilk haftasını bay geçtiği ligde ilk galibiyetini aldı.

Kadınlar 3. Lig takımlarından Eskişehirspor, ligin 2. haftasında Behiç Erkin Spor Kompleksinde konuk ettiği Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. İlk haftayı bay geçen Eskişehirspor, bu skorla birlikte ligde oynadığı ilk maçtan da galibiyetle ayrıldı. Eskişehirspor'a galibiyeti getiren goller Pınarsu Cılız, İrem Yeşilyurt ve Tuğba Dilaver'in ayağından geldi. Geçen sezon gol kraliçeliği yarışını 52 golle ikinci sırada tamamlayan Pınarsu Cılız, ilk maçında rakip fileleri 2 kez havalandırarak lige hızlı bir giriş yaptı.