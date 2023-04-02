Eskişehirspor, Kadınlar Ligi'nde tutulamıyor

Lig temsilcisi Eskişehirspor, 3. hafta mücadelesinde konuk olduğu 1922 Dumlupınarspor'u 6-0 mağlup etti.

Lig'de 3. hafta mücadeleleri oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Lider Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı 1922 Dumlupınarspor'u 6-0 ile geçerken, İrem Yeşilyurt 4 gol, Pınarsu Cılız 1 gol ve Rabia Çelik de 1 gol kaydetti. Bu skorla birlikte ilk haftasını bay geçtiği ligde üçüncü maçlar sonunda yoluna namağlup devam eden Eskişehirspor, iki maçta attığı 10 golle dikkat çekti. Eskişehirspor, geçen hafta konuk ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup etmişti. Ligin zirvesinde 6 puanla yer alan Kırmızı Şimşekler'de toplamda, İrem Yeşilyurt 5 gol, Pınarsu Cılız 3 gol, Rabia Çelik 1 gol ve Tuğba Dilaver de 1 gol kaydetti.