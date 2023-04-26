Eskişehirspor Kadınlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı

Lig'in ikinci devrenin ilk maçında Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Eskişehir derbisinde karşılaştığı Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor'a tek golle mağlup oldu ve namağlup serisi sona erdi.

TFF Kadınlar 3. Lig 9. Grupta ligin ilk devresini namağlup lider bitiren Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, ikinci devrenin ilk maçındaki Eskişehir derbisinde Osmangazi Semt Sahası'nda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Es-Es'in Kadın Futbol Takımı, sahaya Beyza, Meltem, Nurgül, Serap, Nil, Nur, Selen, Esin, Rabia, İrem ve Pınarsu ilk 11 ile başladı. Yedeklerde ise Ceyda, Büşra, Beril, Esra, Tuğba, Ela Nur ve Begün yer aldı. Çekişmeli geçen mücadele sonucunda kırmızı-siyahlı ekip, rakibine 1-0 mağlup oldu. Ligde ikinci devrenin ilk haftasını bay geçen ve 7. haftaya 12 puanla lider olarak giren Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, ligin 8. haftasında 29 Nisan cumartesi günü saat 12.00'de Kütahya ekibi 1922 Dumlupınarspor'u konuk edecek.