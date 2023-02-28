Eskişehirspor kalesini gole kapatamıyor

Transfer yasağının kaldırılmasıyla ligde kalma hedefine tutunan Eskişehirspor, 21 hafta sonunda oynanan maçların 19'unda kalesinde gol görürken, sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi.

TFF 3. Lig'in 22. haftasında iç sahada oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarına devam den Eskişehirspor, bu sezon kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 21 maçın 19'unda kalesinde gol gören Kırmızı Şimşekler, sadece 2 maçta golü önleyebildi. Ligin 11. haftasında oynadığı Ağrı 1970 Spor maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Es-Es, 19. haftada oynadığı 1922 Konyaspor maçından ise 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Toplamda yediği 41 golle ligin en kötü istatistiğine imza atan Eskişehirspor, Hacettepe 1945 ve Amasyaspor ile oynadığı karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gördü.