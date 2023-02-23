Eskişehirspor kamp programının son maçına çıkıyor

Lig ekiplerinden Kepez Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden Kırmızı Şimşekler, ligde oynayacağı Karaköprü Belediyespor mücadelesi öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Kamp programında oynadığı ilk hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Saburtalo rezerv takımı ile 1-1 berabere kalan şimşekler, ikinci karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig ekibi Kumluca Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. 25 Şubat Cumartesi Antalya kampını tamamlayacak Es-Es, TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kepez Belediyespor'a konuk olacak. Teknik Direktör Özcan Kızıltan, üç maç sonunda lig öncesi ideal kadrosunu oluşturmaya çalışacak.