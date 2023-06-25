Eskişehirspor kanat oyuncusu Sergen Şakirler ile anlaşma sağladı

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezon transferleri çerçevesinde kanat oyuncusu Sergen Şakirler ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hazırlıkları çerçevesinde anlaşma sağladığı ilk oyuncuyu açıkladı. Siyah-kırmızılı takım, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sergen Şakirler'i renklerine kattı. Sergen Şakirler, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşmeye imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin yapılan paylaşımda, “2022/23 sezonunda toplamda 17 gol, 10 asistlik katkı yapan ve İnegöl Kafkas Gençlikspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Sergen Şakirler'e kulübümüze hoş geldin diyor; şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.