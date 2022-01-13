Eskişehirspor Karacabey Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon arasının ardından oynayacağı ilk maç olan Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Sezon arasının ardından yapılacak olan ilk maçın çalışmalarını sürdüren oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile tamamlandı. Maç öncesinde Eskişehirspor 10 puan ile ligde 18'inci sırada bulunurken, Karacabey Belediyespor ise 16 puanla 17'nci sırada yer alıyor.