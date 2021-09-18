İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, koşu çalışmalarının ardından koordinasyon çalıştı. Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde yapılan antrenmanı tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, öğleden sonra maçın yapılacağı Kırklareli'ne hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 4 puan ile ligde dördüncü sırada yer alırken, Kırklarelispor'un ise puanı bulunmuyor.

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