Eskişehirspor, Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, koşu çalışmalarının ardından koordinasyon çalıştı. Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde yapılan antrenmanı tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, öğleden sonra maçın yapılacağı Kırklareli'ne hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 4 puan ile ligde dördüncü sırada yer alırken, Kırklarelispor'un ise puanı bulunmuyor.