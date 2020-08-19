Eskişehirspor, Kıvanç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İç transfer görüşmelerine devam eden EsEs, 35 yaşındaki Kıvanç Karakaş ile sözleşme yenilendi. Eskişehirspor Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Baturaygil ve Teknik Asbaşkanı Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde görüşen başarılı oyuncu, kendisini yeniden siyah-kırmızılı renklere bağlayan imzasını attı.

Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kıvanç Karakaş ile 1 sene anlaşma sağlandı. Kamuoyunun bilgilerine sunar; oyuncumuza takımımızla birlikte başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.