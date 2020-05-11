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Eskişehirspor Korona testine girdi

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları Korona virüs testine girdi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlayacağını açıklamasıyla birlikte kulüpler hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Eskişehirspor'da teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları Korona virüs testine tabii tutuldu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan Korona virüs testleri devam ediyor. Korona virüs testine giren siyah-kırmızılıların sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte siyah-kırmızılı takım, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde antrenmanlarına yarın başlayacak.

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