Eskişehirspor kupa mesaisine başladı

Eleme Turu müsabakasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı Cizrespor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'de 21 maçtır kazanamayan Eskişehirspor, kupada Cizrespor karşısında galip gelmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalara başlayan siyah-kırmızılı futbolcular, Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Dün oynanan Akhisarspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncuların rejenerasyon ile tamamladığı antrenmanda tedavileri devam eden Muhammet, Ömer Faruk ve Selman'ın yanı sıra arka adelesinde sertlik bulunan Kıvanç Karakaş yer almadı.