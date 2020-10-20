Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde çıktığı son 18 maçta galip gelemedi. Galibiyet hasreti süren EsEs, bu maçlarda 13 yenilgi 5 de beraberlik aldı.

Genç oyuncu kadrosu ile Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0'lık Altınordu maçından buyana galibiyeti unuttu. Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor'a karşı kazanmak istiyor. Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.