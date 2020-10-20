İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligde çıktığı son 18 maçta galip gelemedi. Galibiyet hasreti süren EsEs, bu maçlarda 13 yenilgi 5 de beraberlik aldı.


Genç oyuncu kadrosu ile Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, geçen yılki 3-0'lık Altınordu maçından buyana galibiyeti unuttu. Ligdeki son 18 maçında 13 yenilgi 5 de beraberlik alan siyah-kırmızılı ekip, bu akşam Samsunspor'a karşı kazanmak istiyor. Bu yıl da ligin henüz başı olmasına rağmen 3 puanı silinen Eskişehirspor, Teknik Direktör İlhan Var ile düze çıkma peşinde.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.