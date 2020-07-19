İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor ligdeki son maçında farklı yenildi

Geçtiğimiz haftalarda bir alt lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor’da Teknik Direktör Mustafa Özer, “İşimiz gerçekten çok zor” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bir alt lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, “İşimiz gerçekten çok zor” dedi.


Altay maçında berabere kalarak bir alt lige düşmeyi garantileyen Eskişehirspor, evinde Boluspor'a farklı yenildi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Mustafa Özer, “Sezonun son maçıydı. Genellikle genç oyunların olduğu bir takım kurduk. Oyuna baktığımız zaman iyi oynarken bireysel hatalardan gol yedik. 80'den sonra 4-5 oyuncu da değiştirdik. Üzgünüz, Eskişehirspor gerçekten çok değerli bir takım. İşimiz gerçekten çok zor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.