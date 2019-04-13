Eskişehirspor lige tutundu

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Elazığspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ligi iki hafta içerisinde matematiksel olarak bitirmemiz gerek. Bunu da başardığımızda yönetimimiz de gelecek sezonun planını yavaş yavaş yaparlar” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor evinde ağırladığı Birevim Elazığspor'u 3-1 mağlup ederek düşme potasından uzaklaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fuat Çapa, iyi bir mücadeleye imza attıklarını belirtti. Çapa, “Zor bir karşılaşmaydı. Hafta içi de söylemiştik Osmanlı karşılaşmasından sonra. Rakibimizi son iki mücadelesine göre analiz yaptığınızda tamamen kapanan, maç içinde buldukları 1-2 pozisyonu gole çevirmeye çalışan bir takım. Oyuncularımız kutluyorum çok disiplinli oynadılar. Önemli bir görevdi bu. Rakibin kontralarla çıkacağını biliyorduk. Duran toplarla çıkacağını biliyorduk. Kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik. Ama maalesef değerlendiremedik. Çok kolay değil kapanan bir rakibe karşı oynamak gerideyken. İkinci devre yapılan değişikliklerle oyun değişti. Kanatlardan gitmemiz gerekiyordu merkez tamamen kapalıydı. Bu değişiklikler skoru lehimize çevirdi. Oyun disiplini çok iyiydi. Bu takım geçen hafta da geriye düştükten sonra bir maç daha kazandık. Ne kadar dirençli olduğumuzu net bir şekilde gösterdi. Burada sezon başından bu yana hiçbir şekilde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Tekrar birlik ve beraberliği yakalamamız gerektiğini ifade etmiştik. Bugün karşılığını verdiler. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaşananları hep birlikte yaşadık. Belki beklentilerin altında kaldık bundan önceki 4 mücadelede. Gereğinden fazla puan kaybettik. Bunların nedenlerini biz anlatamadık. Sonuca göre yorum yapılıyor. Bu gayet normal. Ama hafta içi yaşananlar ve sakatlıklar göz ardı edildi. Haksız eleştiriler oldu. Bugün çok önemli bir avantaj elde ettik kalan haftalar için. Ligi iki hafta içerisinde matematiksel olarak bitirmemiz gerek. Bunu da başardığımızda yönetimimizle gelecek sezonun planını yavaş yavaş yaparlar. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Oynayan oynamayan futbolcularımız birlikteliği çok güzel yakaladık” dedi.

"Cemali'nin omzu kırıldı"

Mücadelenin uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülerek sakatlanan ve stadyumdan ambulans ile çıkan Cemali Sertel'in durumunu da değerlendiren Çapa, “Cemali'nin durumu bizi üzdü. Galibiyete sevindik ama sakatlığı kötü oldu. Omzunun kırık olduğunu öğrendik. Maalesef bizim adımıza üzücü bir haber oldu. İyi oynarken olması bizi üzdü. Futbolun içerisinde olan bir durum. Ümit ederim ki kısa bir zamanda katılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.