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Eskişehirspor ligin dibine demir attı

TFF 1.

Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor'un kötü gidişatı devam ediyor.


Ligin 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayıp ardından -3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor'a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı. Haftanın açılış maçında kaybeden siyah-kırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. Ligde 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan EsEs, -5 puan ile son sırada bulunuyor.

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