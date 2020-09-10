Eskişehirspor ligin ilk maçından 3 puanla ayrılmak istiyor

Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor'da açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Kamp döneminin karşılığını sahadan 3 puanla ayrılarak almak istiyoruz. İstekli, azimli ve tam motive bir oyuncu kadromuz var" dedi.

TFF 1. Lig'in 2020-2021 sezonu ilk hafta karşılaşmasını 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor ile oynayacak olan Eskişehirspor çalışmalarını sürdürüyor. Maç öncesinde siyah-kırmızılılarda takım kaptanı Sezgin dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Akşam antrenmanında konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, takımı istekli olduğunu söyledi. Özer, "İlk hafta maçımız bizim için çok önemli. Geçirdiğimiz verimli kamp döneminin karşılığını rakibimiz karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak almak istiyoruz. Özellikle bu hafta yaptığımız taktik çalışmalarda genç arkadaşlarımızdan yararlanma fırsatı ve onlardan ne şekilde yararlanacağımızı görme şansı elde ettik. Genel olarak baktığımızda istekli, azimli ve tam motive bir oyuncu kadromuz var" diye konuştu.

Diğer yandan Eskişehirspor kafilesi yarın sabah antrenmanın ardından karşılaşma için Ankara'ya hareket edecekler.