İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor, Muş 1984 Muşspor maçına hazırlanıyor

TFF 3.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda karşılaşacağı Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı.


Eskişehirspor, dün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda perşembe günü evinde karşılaşacağı Muş 1984 Muşspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer yönetiminde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ısınmanın ardından sınırlı alan oyunu ile çalışmalara devam etti. Antrenman dayanıklılık çalışması ile sona ererken, çalışmaların maç öncesine kadar belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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