Eskişehirspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehirspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, TFF tarafından açıklanan kararla PFDK'ya sevk edildi. Eskişehirspor, Karşıyaka maçındaki “saha olayları” nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 18.03.2023 tarihinde oynanan Karşıyaka-Eskişehirspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”