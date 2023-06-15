Eskişehirspor play-off çeyrek finalinde rakibine penaltılarla elendi

Lig Play Off Çeyrek Final maçında Sancaktepe Belediye Gençlik ve Spor ile karşılaşan Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı rakibine penaltı atışları sonucunda mağlup oldu.

Eskişehirspor, Bursa Veysel Karani Sahası'nda İstanbul ekibi Sancaktepe Belediye Gençlik ve Spor ile karşılaştı. Mücadelenin normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında da beraberlik bozulmazken mücadele seri penaltı atışlarına kaldı. Siyah kırmızılı ekip penaltı atışları sonucunda rakibine 5-4 mağlup oldu. Eskişehirspor, bu sonuçla TFF 3. Lig'de sezonu noktaladı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden Lig ile ilgili olarak “2022-2023 sezonu sonu itibariyle Kadınlar 2. Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan 3 takım ile Kadınlar 3. Ligi Play-Off müsabakaları sonucu elenen 35 takım olmak üzere toplam 38 takım arasında 2023-2024 sezonu başlamadan önce play-in müsabakaları oynatılarak 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'ne dahil edilecek 13 takımın daha belirlenmesine karar vermiştir” açıklaması yapılmıştı.