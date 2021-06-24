Eskişehirspor son mücadelesini veriyor

Kapanma süreciyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'la ilgili açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, “Biz son mücadelemizi veriyoruz. Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar” dedi.

TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayarak küme düşen Eskişehirspor'un borçları nedeniyle kapanmaya karşı verdiği mücadele sürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören'in istifa etmesi ve 11 Haziran'da gerçekleştirilen kongrede başkanlığa aday çıkmaması sebebiyle yönetim Divan Kurulu'na devredilmişti. Transfer tahtasının açılması ve kulübün ayakta kalabilmesi için alacaklı oyunculardan imza toplayan Divan Kurulu'nun 29 imzaya daha ihtiyacı var. Siyah kırmızılı camianın içerisinde bulunduğu durum hakkında açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, kulübün hayata tutunmasının mütevazi ve mücadeleci bir kadroyla mümkün olacağını söyledi.

"Biz son mücadelemizi veriyoruz"

Eskişehirspor için emek veren tüm antrenör ve futbolculara çağrıda bulunan Çelikoğlu, “Eskişehirspor'umuz için son kez tüm emek verenlere sesleniyoruz. Futbol tarihinde yaşanmış tüm örneklerde ne yazık ki kulüpler bu gibi bu durumlardan sonra yeniden ayağa kalkamıyor. Biz son mücadelemizi veriyoruz. Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar. Bu yüzden Eskişehirspor'umuzun yeniden eski günlerine geri dönmesi için kendilerine büyük iş düşüyor” dedi.

İmza veren tüm isimlerin yanı sıra özellikle süreci yürüten Divan Kurulu üyelerine ve destek verenlere teşekkür eden Çelikoğlu, 28 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kongre üyelerini davet ederek, genel kurul toplantısında detaylı olarak süreci anlatacaklarını iletti.