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Eskişehirspor, Sunday Alimi ile sözleşme imzaladı

Eskişehirspor, altyapı oyuncusu Nijeryalı Sunday Alimi ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Takımda bulunan oyuncular ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılırken, altyapıdan da takviyeler sürüyor. Son olarak geçtiğimiz yıl kırmızı-siyahlı takımın altyapısına katılan Nijeryalı Sunday Oluwadeji Alimi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile bir araya gelerek 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. 1999 doğumlu oyuncu daha önce Galatasaray altyapısında da forma giyerken, sağ ve sol kanatlarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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