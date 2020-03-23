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Eskişehirspor taraftarından sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine meş'aleli destek

Eskişehirspor Altes tribünü, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine destek vermek amacıyla toplanarak meş’ale yaktı.

Eskişehirspor Altes tribünü, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerine destek vermek amacıyla toplanarak meş'ale yaktı.


Eskişehirspor'un önemli tribünlerinden biri olan Altes, son günlerde korona ile mücadele kapsamında gece-gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları ve polis ekiplerine destek verdiklerini meş'ale yakarak gösterdiler. Çevre yolu üzerinde toplanan bir grup taraftar, üst geçide çıkarak meş'ale yaktılar. Gruptan yapılan açıklamada ise, "Kendilerini Türk milletinin sağlığına adamış başta tüm sağlık çalışanlarına sonrasında güvenliğimizi sağlayan gece gündüz sokaklarda olan emniyet güçlerimize, halkımız için hizmet eden tüm emekçilerimize selam olsun. Nice sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.

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