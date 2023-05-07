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Eskişehirspor taraftarları, 300 kişiyle deplasman yolunda

Eskişehirspor taraftarları, Kütahya’da oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı için yaklaşık 300 kişiyle yola çıktı.

Eskişehirspor taraftarları, Kütahya'da oynanacak olan Belediye Kütahyaspor maçı için yaklaşık 300 kişiyle yola çıktı.


TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftasında Eskişehirspor, Belediye Kütahyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Kütahya İl Güvenlik Kurulu Kararı neticesinde Eskişehirspor taraftarlarının tribüne alınmayacağı açıklanmıştı. Daha sonra taraftar yasağının kalktığı haberini alan taraftarlar, deplasmana gitmek için hazırlıklarını yaptı. Eskişehirsporlu taraftarlar, bugün saat 15.00'da başlayacak maç için erken saatlerde yola çıktı. Ligin son düzlüğünde takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, yaklaşık 300 kişiyle deplasman yolunu tuttu.

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