İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, TFF 2.

Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına devam ediyor.


TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Eskişehirsporlu oyuncular, antrenman kapsamında U19 takımı ile maç yaptı. Karşılaşma öncesinde Es-Es'in, farklı çalışmalarla maç hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi. Bugün yapılan antrenmanda, sportif sakatlıklarına bağlı olarak tedavileri süren Berkay Tanır ve Muhammet Yahya Akbulut yer almadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.