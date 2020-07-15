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Eskişehirspor TFF 1. Ligdeki son maçına çıkacak

TFF 1.

Lig'in 30. haftasında oynanan Altay maçının ardından lige havlu atan Eskişehirspor, kümede kalma mücadelesi veren Boluspor karşısında ligdeki son maçına çıkacak.


Sezonun tamamlanmasına 4 maç kala bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, 2016-2017'den buyana mücadele ettiği Lig'e veda etmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan siyah-kırmızılılar, Bolu maçını kazanarak ligi 3 puanla bitirmek istiyor. Haftalardır kazanamayan siyah-kırmızılı ekip, en son 21. haftada konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyeti unuttu. Bu kapsamda son 12 maçından 10 kez mağlup ayrılan Eskişehirspor, 2 kez berabere kaldı. Bu maçlarda kalesinde 26 gol gören EsEs, rakip ağları ise 6 kez sarsabildi. 14 müsabakadır galibiyet hasreti çeken Eskişehir temsilcisi, 19 Temmuz Pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak.

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