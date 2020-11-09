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Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in en az gol atan takımı oldu

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin geride kalan 9 haftasında attığı 4 gol ile ligde en az gol sevinci yaşayan takım oldu. Kırmızı-siyahlılar attığı 4 golün 2'sini son maçında attı.


Süper Lig'den düştüğü günden buyana sancılı günler geçiren Eskişehirspor, gol yollarında son yılların en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabilen siyah-kırmızılılar, kalesinde ise 16 gol gördü. Eskişehirspor attığı 4 gol ile 2019-2020 ve 2018-2019 sezonlarının bu alanda gerisinde kaldı. Bu sezon ilk golünü Ümraniyespor ağlarına gönderen EsEs, ikinci gol sevincini Bandırmaspor'a karşı yaşadı. Ardından ligde 3 hafta gol orucu tutan Eskişehirspor, Keçiörengücü karşısında attığı 2 gol ile sessizliğine bozdu. Eskişehirspor'dan sonra en az gol sevinci yaşayan takım ise 5 gol ile Osmanlıspor oldu.

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