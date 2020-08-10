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Eskişehirspor top başı yapıyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 15 Ağustos tarihinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlayacak.


Türkiye'de yeni futbol sezonu 11 Eylül tarihinde oynanacak olan Süper Lig maçları ile start veriyor. Alt ligler için ise henüz net bir tarih açıklanmazken Lig ekipleri hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlıyor. Son olarak ligin köklü ekiplerinden Eskişehirspor 15 Ağustos tarihinde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını duyurdu. İlk etapta Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde top başı yapacak Siyah Kırmızılı ekip, ikinci etap kamp programını ise maddi şartlara göre şekillendirecek.

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