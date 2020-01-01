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SON DAKİKA
16:31
Kars’a mevsimin ilk karı düştü
16:26
İrlanda'dan Didim'e gelen genç ölü bulundu, 2 arkadaşı ise yoğun bakımda
16:24
İsrail'de Netanyahu'ya karşı denizaltı protestosu
16:15
Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi
16:10
Liman arkasında kayalıklardan düştü
16:08
Pandemi döneminde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı
16:07
Bilal Kısa, futbolu bıraktı
16:06
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
15:43
FibroGenesis, Brezilya'da Covid-19 ile mücadeleyi genişletiyor
15:41
Stars Of Science, '12'nci sezonun En İyi 8 Yenilikçi’sini seçti
15:36
Cezaevinden izinli çıkıp, düğünde havaya ateş açtılar: 2 gözaltı
15:35
İhracata çimento aşısı
15:22
İBB, Gentile Bellini'nin diğer iki tablosunun peşinde
15:21
Max Verstappen ve Alex Albon, Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
15:17
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 'İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır'
15:12
Haliç Metro Köprüsünden tehlikeli atlayış
15:05
Bakan Pakdemirli: 'Tarımda Avrupa’nın lideriyiz'
14:55
Kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirenler polis baskınında yakalandı
14:41
Kuryeden örnek davranış! Para dolu cüzdanı ve altınları sahibine teslim etti
14:41
İran’da Covid-19 vaka sayısında rekor artış
14:26
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine 12 farklı operasyon: 21 gözaltı
14:19
PVC stabilizatörleri alanında 500 milyon dolar değerinde dev birleşme
14:16
Erzurum’da karayoluna çıkan koyun sürüsü trafiği felç etti
14:09
Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama
14:00
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı!
13:45
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si seyircisiz yapılacak
13:44
Gaziantep’te sağlık çalışanına saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
13:42
İzmir polisinden zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar: 16 kişi tutuklandı
13:40
Libya’da mühimmat deposunda patlama
13:38
El Bab’ta rejim askeri yakalandı
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