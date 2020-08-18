İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezon başı hazırlıklarına salon çalışmalarıyla devam etti.


Geçen yıl ligde umduğunu bulamayan Eskişehirspor, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde lige hazırlanan siyah-kırmızılılar, sabah saatlerinde fitness salonunda gruplar halinde gerçekleşen antrenmanda kuvvetlendirme ve çabukluk çalıştı. Bu yılda oldukça genç bir kadroyla mücadele edecek olan EsEs, Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde çalışmalara devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.