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Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına Polonya'nın başkenti Varşova'da devam ediyor.


Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 75 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışma ile sona erdi.


Polonya'daki kamp hakkında bilgi veren Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, "Kamp çok sağlıklı ve verimli geçiyor. Sakat oyuncumuz yok. Antrenmanlar çok iyi. Bu ayın 13'ünde Polonya'nın birinci ya da ikinci liginden bir takım ile hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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