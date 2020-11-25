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Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında GMG Kastamonuspor'u eleyerek bir üst tura yükselen Eskişehirspor'da maç sonu konuşan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, takımın ikinci yarıdaki oyununun skora yansıdığını söyledi.


Eskişehirspor, Tur eleme karşılaşmasında Kastamonuspor'u konuk etti. Siyah-kırmızılı takım, rakibini Sunday Alimi ve Bedirhan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 yenerek adını bir süt tura yazdırdı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, “İlk yarı pozisyonu az olan bir maç oldu. İki takımda birbirini kilitledi. İkinci yarıya gelirsek oyun daha geniş alanlarda oynandı ve skora yansıdı” dedi.

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