Eskişehirspor'a anlamlı bir destek daha

Trabzonspor dosyasının kapatılması için kampanya başlatan Eskişehirspor'a Donas Grup bağışta bulunarak destek verdi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in bonservis bedelinden kalan borç için kampanya başlatmıştı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için geçen hafta takımın eski oyuncusu Alper Potuk'un bağışının yanı sıra taraftarlar ve çok sayıda futbolsever bağışta bulunmuştu. Siyah-kırmızılı ekibe bir destek de Donas Grup'tan geldi. Merkezi Eskişehir'de bulunan ve daha önce de Eskişehirspor'a destek veren Donas Grup, Trabzonspor dosyasının kapatılması için kulübe bağış yaptı. Donas Grup'tan yapılan açıklamada, şehrin en önemli değerlerinden biri olan Eskişehirspor'un ayakta kalabilmesi için herkesin destek olması gerektiği belirtildi.