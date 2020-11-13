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Eskişehirspor'da 2 kişide korona virüs testi pozitif!

ESKİŞEHİR (İHA) TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan korona virüs testleri sonucunda bir futbolcu ve bir idari personelin testi pozitif çıktı.


Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

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