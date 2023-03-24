Eskişehirspor'da 20 yeni transferin ardından gelen puanlar havayı değiştirdi

Transfer tahtasının açılmasıyla 20 yeni futbolcuyu renklerine bağlayan Eskişehirspor'da son haftalarda alınan puanlarla birlikte yüzler gülmeye başladı.

Eskişehirspor, 7 dönemdir devam eden transfer yasağının kaldırmasıyla birlikte 17'si bonservisiyle, 3'ü de kiralık olarak 20 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte hızlı bir çıkış yakalayan Kırmızı Şimşekler, son 6 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte zorlu deplasman fikstürünü de geride bırakan şimşekler, Pazar günü oynanacak 1954 Kelkit maçının hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Son haftalarda alınan puanlarla birlikte şehirde ve taraftarlarda birlik havası oluşurken, Eskişehirspor'da yüzler de gülmeye başladı.

“Önümüzdeki sezon ise şampiyonluk hedefiyle lige başlayacağız”

Göreve geldikleri günden itibaren birçok zorlukla başa çıktıklarını aktaran Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, “Bizler 7 dönemdir açılamayan transfer tahtasını yönetim kurulumuzla birlikte açtık. Ardından Eskişehirspor'a 20 tane yeni futbolcu kazandırdık. Bu isimlerden 17 tanesini bonservisiyle transfer ettik, 3 futbolcuyu ise kiralık olarak renklerimize kattık. Transfer tahtasını açarken büyük zorluklarla karşılaşdık. Herkesin bildiği Trabzonspor dosyasını kapatarak ve 80 tane imzayı tamamlayarak bu işi yaptık. Bu olaylar yaşandıktan sonra transfer tahtamız tekrar kapandı ancak biz bu sefer de açmayı başardık. Yani bu süreçte transfer tahtamız dört kere kapanıp açıldı. Eskişehirspor Kulübü, çok büyük bir camia. İstanbul takımlarına zamanında başkaldıran ve bundan sonra da başkaldıracak takımların başında olacaktır. Bundan sonra takımımız umarım nice şampiyonluklar görür. Bu sezon ilk hedefimiz ligde kalmak. Bu hedef amacıyla son 6 maçta sadece bir kez mağlup olduk. Önümüzdeki sezon ise şampiyonluk hedefiyle lige başlayacağız. Taraftarımız son oynadığımız Karşıyaka deplasmanında bize müthiş destekte bulundular. Önceki hafta Hacettepe 1945 deplasmanında 2 bin kişilik tribünü doldurarak bizlere destek verdiler. Taraftarımız için bizim kaçıncı ligde olduğumuzun hiçbir önemi yok. Yönetim ve taraftar, sonuna kadar takımlarına güveniyor ve destek oluyor” diye konuştu.

Murat Diri: “Yeni jenerasyonları kaybetmemek adına birçok çalışma yaptık”

Uzun zamandır açılmayan transfer tahtası sebebiyle Eskişehirspor'un tribünlerde çok kan kaybettiğini söyleyen Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Bu süreçte bizler tek tek okulları dolaşarak, yeni jenerasyonları kaybetmemek adına birçok çalışma yaptık. Transferlerin yapılmasıyla şehrin havası ve taraftarın çehresi bir anda değişti. Bizler taraftar olarak olduğumuz her yeri Süper Lig havasına çeviriyoruz ancak takımımızın da artık galibiyetler alması gerekiyordu. Oynadığımız son iki Edirnespor ve Karşıyaka deplasmanında alınan puanlar umutlarımızı yeşertti” dedi.

Kayacak Erdoğan: “Önümüzdeki maçlarda puanları alarak rahat bir nefes almak istiyoruz”

Eskişehirspor'da üçüncü dönemini yaşayan kaleci Kayacak Erdoğan, yavaş yavaş gelişme kaydettiklerini söyledi. Yaklaşık 5 haftadır takımla birlikte olduklarını belirten Kaptan Erdoğan, “Artık takım olma yolunda iyi adımlar atıyoruz. Son oynadığımız iki maçta 4 puan alarak oyunumuza da bunu yansıttık. Önümüzde 10 maçımız kaldı. Bu maçlarda da hak ettiğimiz puanları alarak rahat bir nefes almak istiyoruz. Sonuç olarak artık iyi oynuyoruz, ayaklarımız yere sağlam basıyor ve ilerleyen haftalarda daha iyi bir Eskişehirspor ortaya çıkaracağız” sözlerini kullandı.

Ali Onur Cerrah: “Daha akılcı bir oyun planıyla sahada olmamız gerekiyor”

Ekip olarak Edirnespor mücadelesinden önce göreve geldiklerini söyleyen Teknik Direktör Ali Onur Cerrah, bu sürece kadar iki antrenman yapma şansı bulduklarını dile getirdi. Alınmış olan mağlubiyetten dolayı oyuncuların morallerinin çok bozuk olduğunun altını çizen Cerrah, “Öncelikle onlarla bire bir temasa geçerek, motivasyonlarını artırmaya çalıştık. İki deplasmandan sonra önümüzde 1954 Kelkit maçı var. Hemen ekibimizi yollayarak, rakibimiz hakkında görüntülü analizlerimizi aldık. Rakibimiz genç ve dinamik bir takım. Bu yüzden hiç kolay bir mücadele olmayacak. Her ne kadar iç sahada olsak da daha akılcı bir oyun planıyla sahada olmamız gerekiyor. Bu hafta tüm çalışmamızı buna göre planlıyoruz. Transfer sürecinde 20 yeni oyuncu aramıza katıldı. 1954 Kelkit maçından galibiyet çıkararak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Edirnespor maçında aldığımız üç puan, direkt rakibimiz olduğu için çok önemliydi. Karşıyaka deplasmanında da en azından mağlup olmadık. Taraftarlarımız iki maçta da çok iyi destek olarak oyuncuların mevcut motivasyonlarını yukarı çektiler” dedi.