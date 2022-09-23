Eskişehirspor'da 3 oyuncu ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı

Eskişehirspor'da 3 futbolcu ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklandı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek ve Başkan Vekili Erkan Koca, 3 oyuncu ile sözleşme imzalamak için bir araya geldi. Tesislerde yapılan imza törenine; Eskişehirspor'da forma giyen Hasan Alp Altınoluk, Metehan Toprak ve Yunus Emre Alagöz katıldı. Görüşmenin ardından futbolcular ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın ardından taraftarlar da mutluluklarını dile getirdiler.