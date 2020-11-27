Eskişehirspor'da 4 kişinin testi pozitif çıktı

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan Korona virüs testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 antrenörün testleri pozitif çıktı.

Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin korona virüse yakalandığı açıklandı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."