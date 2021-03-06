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Eskişehirspor'da Akhisarspor deplasmanı öncesi hazırlıklar tamamlandı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Akhisarspor deplasmanı öncesi son antrenman Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirildi. Siyah kırmızılı ekip saat 10.00'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Eskişehirspor kafilesinin bugün saat 13.30'da Manisa'ya hareket edeceği öğrenildi.

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