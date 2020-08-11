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Eskişehirspor'da altyapı hareketliliği

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 'fabrika' adıyla yeniden faaliyete geçen futbol okullarındaki ilk antrenman yapıldı.


Türk futboluna önemli sporcular kazandıran Eskişehirspor, altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 6-15 yaş grupları için düzenlenen futbol okullarına kaydolan genç sporcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ilk idmana çıktı. Siyah-Kırmızılı genç sporcular, pandemi nedeniyle alınan geniş tedbirler kapsamında çalıştı.


Öte yandan futbol okuluna kaydolmak isteyen 6-15 yaş grubundaki gençler, velileri ile birlikte sağlık raporu, 1 adet vesikalık fotoğraf ve veli kimlik fotokopisi ile birlikte Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek kaydolabilecekler.

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