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Eskişehirspor'da bir imza kaldı

Eskişehirspor’da transfer tahtasının açılabilmesi için alınması gereken sadece bir imza kaldı.

Eskişehirspor'da transfer tahtasının açılabilmesi için alınması gereken sadece bir imza kaldı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da transfer tahtasının açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Hürriyet Gücer'den imza alan Eskişehirspor'da sadece bir imzanın kaldığı öğrenildi. Transfer tahtasını açmak için tam 70 oyuncudan imza alan Eskişehirspor, deyim yerindeyse yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. 70 futbolcudan imza toplamayı başaran EsEs'de imza vermeyen kişinin kim olduğu ise merak ediliyor. Siyah kırmızılı ekibin tahtayı açıp sezon başından bu yana kadrosunda bulundurduğu futbolcularla yola devam edebilmesi için kalan son imzayı da halletmesi gerekiyor.

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