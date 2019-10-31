İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor'da futbolcular yine antrenmana çıkmadı

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında evinde Osmanlıspor ile mücadele edecek Eskişehirspor'da futbolcular, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için bugün de antrenmana çıkmadı.


Son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor'da futbolcular kulüpten ödeme alamadıkları için dün yapılacak olan akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Uzun süredir kendilerine ödeme yapılmadığını belirten futbolcular, bugün de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılması planlan antrenmana çıkmadı.


3 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'da futbolcuların maça nasıl hazırlanacakları merak ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.