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Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör İlhan Var ile yollar ayrıldı.


Eskişehirspor'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör İlhan Var'a kesildi. Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Var ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Teknik Direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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