İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.

Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Eskişehirspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Cengiz Seçsev yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde saat 11:00'de başlayan antrenmanı Samsunspor maçında görev alan oyuncular ısınma ve koşuyla tamamlarken, müsabakada görev almayan oyuncular ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.


Eskişehirspor - İstanbulspor maçı 28 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.