Eskişehirspor'da kara bulutlar dağılmıyor

Maddi krizler ile boğuşarak yoluna devam etmeye çalışan Eskişehirspor'da yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Osman Taş bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Fuat Çapa ile yaşanan krizden gelebilecek puan silme cezalarına ve kongre sürecine kadar birçok konuda açıklama yapan Başkan Taş şehrin onayını almış kongre üyesi olan yeni yönetimin olması durumunda görevi bırakacaklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yaşanan krizler ile mücadele etmeye devam ediyor. Geçmiş dönem borçlar nedeniyle sezona eksi 6 puan ile başlayan kırmızı-siyahlılarda yeni puan silme cezaları ise kapıda bekliyor. Gündemdeki problemleri kamuoyuyla paylaşmak için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde antrenman öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, gelecek dönemlerde gelebilecek olan puan silme cezalarından Fuat Çapa ile yönetim arasında yaşanan gerilim gibi birçok konuya değinilirken toplantıya Eskişehirspor Başkanı Osman Taş'ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Şimşek, Başkan Yardımcısı Mustafa Topkaya ve diğer yöneticiler katıldı.

“Hocamız çalışmak istemediğini belirtti”

Teknik Direktör Fuat Çapa ile yönetim arasında yaşanan sıkıntıların arka planını ve koltuğu deneyimli teknik adam Coşkun Demirbakan'ın göreve gelmesi hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Topkaya, “Fuat Çapa konusunda yönetim kurulunun çoğunluğu kendisi ile çalışmanın doğru olacağını düşünmüştü. Yaptığımız görüşmelerde bunu da iletmiştik. Fakat hocamız çalışmak istemediğini belirtti. Gelinen noktada durumlar ve sorunlar belli. Çalışmanın doğru olmayacağını söyledi ve sözleşmeyi fesih ettik. Coşkun Demirbakan ile bir sözleşme imzaladık. Camiayı yakından tanıyan ve kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları da bilen bir hocaydı. Ekonomik durumu da göz önünde bulundurduğumuzda fedakarlıktan kaçınmayacağını düşündüğümüz bir hocamızdı. Kendisinin yardımcıları da camianın tanıdığı isimlerden oluştu” ifadelerini kullandı.

“Neyin ne olduğunu bilmeyen insanlara bu kulübü teslim etmem”

Kulüp Başkanı Osman Taş ise yönetim olarak bir koltuk sevdalarının olmadığını belirtirken eğer bilinen bir isim olursa kongreye gitmeye hazır olduklarını ifade etti. Fakat kulüpte kongre üyeliği bulunmayan camia dışından bir isme koltuğu bırakmayacağını vurgulayan Osman Taş, “En önemli konu kongre. Herkes bizim kongreye gitmemiz için çağrı yapıyor. Bizim yönetim olarak kesinlikle burada koltuk sevdamız yok. Baştan beri söylüyoruz. Birisi varsa gelsin buyursun yapsın diyoruz. Bunun üstüne bugün tekrar yönetimi topladım. Yönetimi toplamadan önce Sinan Özeçoğlu'nu aradım. ‘Sosyal medyada isminiz geçiyor. Böyle bir niyetiniz varsa oturalım konuşalım. Biz kongreye gitmeye bugün hazırız' dedim. Bildiğimiz bir isim olursa kongreye gitmeye hazırız dedim. Ben Eskişehirspor taraftarı olarak bu kulüpte kongre üyeliği olmayan ve neyin ne olduğunu bilmeyen insanlara bu kulübü teslim etmem. Bizim kongreyi iptal etmemizin en büyük nedeni zaten budur. Biz eğer 20 gün önce kongreyi kabul etseydik bugün eksi 6 puan ceza yemiştik. Mevcut ödenen paralar ödenmemişti. Kimse şu anda lisanslarla uğraşmayacaktı. Eskişehirspor zarar görmesin diye biz eski başkanlardan ya da şehrin tanıdığı ve kongre üyesi olan insanlardan birisi varsa devrederiz dedik. Bu da olmadığı için biz de kongreyi iptal ettik. Eğer bu Eskişehirspor'a zararsa özür dileriz. Bizim görüşümüz bu bir zarar değil. Hatta Eskişehirspor'un geleceği için biz bu kongre kararını iptal ettik” şeklinde konuştu.

“Prim parasını buradan İzmir'e yanımda götürdüm”

Oyuncuların para almadıkları için oynamadıkları iddialarına ise sert çıkan Başkan Taş, Altınordu maçı öncesi galibiyet primini İzmir'e kadar yanında götürdüğünü ve oyunculara gösterdiğini belirterek iddialara sitem etti. Taş şu şekilde açıklamalarına son verdi:

“Maçtan önce ‘Çocuklar para almıyor. Almadıkları için oynamıyorlar' dediler. Ben bunu açıklamak istemedim ama üzerimizde çok baskı var. Ben Altınordu maçının prim parasını buradan İzmir'e yanımda götürdüm. Bunu da oyunculara gösterdim. Daha ne kadar bir şeyler yapabileceğimizi bilmiyorum. Elimizden geldiği kadar bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz.”

Basın toplantısının ardından kırmızı-siyahlı takım, görevine yeni başlayan Coşkun Demirbakan önderliğinde çalışmalarına tesislerde devam etti.