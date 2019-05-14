Eskişehirspor'da kongre saati değişti

Lig ekibi Eskişehirspor, yapılacak olan Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda saat değişikliği duyurusu yaptı.

Eskişehirspor Kulübü; geçtiğimiz günlerde Olağan Seçimli ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurmuştu. Taraftarların ve kongre üyelerinin isteği üzerine Ramazan ayında olunması sebebiyle kongre saatinde değişikliğe gidildi. Siyah kırmızılı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kongrenin yapılacağı yerde ve tarihte bir değişiklik olmazken daha önce saat 13.00 olarak açıklanan kongre saati 15.00'e alındı. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Mayıs Perşembe günü genel kurul tekrarlanacak.