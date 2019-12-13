İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.


Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.