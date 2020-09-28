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Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldı.


Eskişehirspor'da Mustafa Özer dönemi sona erdi. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Mustafa Özer'in bugün yaptığı toplantı neticesinde, antrenörümüz ve ekibi ile kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinden bu yana takımımızın başında olan değerli antrenörümüz ve ekibine kulübümüz ve camiamız adına kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki dönemde kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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