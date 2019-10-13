İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor'da Osman Taş yeniden başkan

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak giren eski başkan Osman Taş yeniden başkan olarak seçildi.


Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen genel kurula 192 delege katıldı. Genel kurul, Barış Pınarı Harekatı'nda verilen şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başlarken İstiklal Marşı ile devam etti. Mali tabloların incelenmesi ile katılımcıların konuşmalarının ardından son değerlendirmelerin yapılması ve başkan adaylığı için listelerin divan kuruluna verilmesi için toplantıya ara verildi. Verilen aranın ardından istifa ederek olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan eski başkan Osman Taş, tek liste ile seçime girdi. Geçici divan kurulunun oluşturduğu kurulda Osman Taş'ın hazırladığı liste Eskişehirspor'un yeni yönetimini oluşturdu. Böylece tepkiler üzerine başkanlığı bırakan Osman Taş, yeniden başkan seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.