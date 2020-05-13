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Eskişehirspor'da pozitif vakaya rastlanmadı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.


Eskişehirspor'da 2 gün önce futbolculardan teknik ekibe kadar bütün çalışanlara korona virüs testine yapılmıştı. Siyah-kırmızılı camia, resmi internet sitesinden korona testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Eskişehirspor'dan yapılan açıklama, "Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Diğer yandan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün saat 17.00'de sosyal mesafe kuralları dahilinde antrenmanlara başlayacak.

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